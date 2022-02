I consiglieri che si sono dimessi facendo cadere la giunta: «Non siamo noi i traditori, è Brollo ad aver voltato le spalle a Tolmezzo»

TOLMEZZO. «Non siamo noi i traditori, è Francesco Brollo ad aver tradito la fiducia accordatagli, ad aver voltato la faccia alla sua gente per garantirsi una poltrona, in barba a tutti coloro che onestamente avevano creduto in lui».

Lo hanno affermato nella conferenza stampa tenutasi martedì primo febbraio alcuni dei consiglieri comunali di maggioranza che lunedì 31 gennaio si erano dimessi facendo cadere la giunta guidata dal sindaco Francesco Brollo: sono Marco Craighero (ex assessore), Alice Marchi (ex assessore), Chiara Anzolini e Gabriele Moser. «Brollo non ha saputo coltivare una squadra – evidenziano - composta anche da tanti giovani e nuove forze, che non sono mai stati accompagnati dal sindaco nel loro percorso, nè tanto meno coinvolti sufficientemente nelle scelte amministrative».

I consiglieri spiegano di aver rinunciato ai loro incarichi e sottolineano, quindi, che non si può rimproverare loro di aver agito per tornaconto personale. Denunciano invece di essere stati messi da parte e di non essere stati ascoltati su troppi temi decisivi per la Carnia, su cui andava riportata la voce reale di Tolmezzo: dalla sanità all'elettrodotto, temi sui quali l'amministrazione comunale doveva essere ben più incisiva e attiva.

I quattro consiglieri segnalano inoltre che il sindaco si sarebbe dimesso comunque tra pochi mesi per candidarsi in Regione, in barba al suo attaccamento alla comunità di Tolmezzo e che proprio per questo hanno optato per la soluzione meno dolorosa per Tolmezzo, che sarebbe il commissario solo per pochi mesi, anziché un periodo molto più lungo di immobilismo e divisioni.

Saranno comunque brevi i tempi per arrivare al rinnovo dell’amministrazione comunale di Tolmezzo. La direzione regionale Autonomie Locali ha infatti confermato che, in base alla vigente normativa, il capoluogo carnico sarà chiamato alle urne già nella prossima tornata elettorale prevista tra aprile e giugno, in contemporanea con altri Comuni in scadenza. La data dovrà essere fissata dalla giunta regionale