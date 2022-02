I genitori del ragazzo morto in fabbrica a 18 anni: “E’ tempo della riflessione e della preghiera, ci affidiamo alle istituzioni per accertare le responsabilità”

UDINE. “In questi giorni, numerosi esponenti del mondo del giornalismo e dell’informazione hanno cercato un contatto con la nostra famiglia, per avere notizie o commenti su quanto è accaduto a Lorenzo e, per conseguenza, a noi.

Nell’esprimere gratitudine per l’interessamento e per la vicinanza che ci vengono dimostrate, abbiamo tuttavia deciso di declinare ogni invito. La vicenda che ha investito nostro figlio Lorenzo e la nostra famiglia ci sembra infatti richiedere, innanzitutto, un periodo di silenzio, di riflessione e – come credenti, quali siamo – di preghiera, che intendiamo condividere con la nostra comunità ed il nostro territorio, così straordinariamente solidali con noi".

Comincia così una lettera che i genitori di Lorenzo Parelli – Dino e Valentina – il diciottenne morto in fabbrica nell’ultimo giorno di stage, hanno inviato agli organi di informazione.

“Il nostro volontario isolamento – si legge – non implica tuttavia mancanza di considerazione per la funzione assai importante che il mondo dell’informazione può e deve svolgere sul tema della sicurezza e della salute, nella scuola e nel lavoro.

Due momenti cruciali nella vita di un giovane, che richiedono – rimarcano i genitori – adeguati strumenti di accompagnamento e di protezione. Strumenti che forse – nella triste perdita di Lorenzo – sono mancati.

Nel tempo, che speriamo breve, le autorità competenti accerteranno fatti ed eventuali responsabilità. Ad esse noi ci affidiamo, quali cittadini fiduciosi nelle Leggi e nelle Istituzioni della nostra Repubblica”.