Il presidente della Regione Fedriga positivo al Covid

UDINE. Il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, è risultato positivo al Covid. Il governatore è vaccinato, è asintomatico e si è posto in isolamento sospendendo tutti gli appuntamenti in presenza. Il suo staff assicura che continuerà a lavorare in remoto anche nei prossimi giorni.

Fedriga è risultato positivo dopo essersi sottoposto a un tampone di routine, operazione che svolge con frequenza in virtù dei numerosi incontri dovuti alla sua attività di amministratore.

Fedriga è anche presidente della conferenza della Regioni ed è stato uno dei grandi elettori per la rielezione di Sergio Mattarella.