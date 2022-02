Morta Maria Morandini, aveva gestito la trattoria La Tavernetta di Remanzacco

REMANZACCO. La comunità di Remanzacco piange la scomparsa di una delle sue colonne, una figura identitaria che ha fatto tutt'uno con l'immagine e la quotidianità del paese: se ne è andata all'età di 90 anni Maria Morandini, per lungo tempo titolare della trattoria La Tavernetta, di fronte al palazzo municipale, ora gestita dal figlio Roberto. «Ottimista, antesignana, coraggiosa»: così la ricordano i residenti, affranti per la perdita di un simbolo, di un punto di riferimento «di cui - dicono in tanti - si sentirà fortemente la mancanza».

