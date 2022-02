Morto l’imprenditore Maurizio Zamparini, ex presidente di Palermo e Venezia. In Friuli fondò la catena “Mercatone”

Nato a Sevegliano, aveva 80 anni ed era ricoverato in una clinica in provincia di Ravenna per l'aggravarsi delle condizioni in seguito a una peritonite

UDINE. È morto nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna l'ex patron del Palermo calcio e del Venezia Maurizio Zamparini. L'imprenditore friulano, 80 anni compiuti a giugno, è deceduto intorno alle due per le complicazioni legate a un problema al colon che ne aveva determinato il ricovero nei giorni scorsi.

Zamparini già alla vigilia di Natale era stato ricoverato ed operato d'urgenza all'addome per una peritonite all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove era anche stato per alcuni giorni in terapia intensiva in seguito all'intervento chirurgico per la gravità del quadro clinico.

Dopo alcuni giorni Zamparini si era ripreso al punto da permettere il ritorno a casa anche se il quadro complessivo della sua salute non era dei migliori.

Zamparini, a ottobre, aveva subito il duro colpo della morte del figlio più piccolo, Armando, scomparso a Londra a 23 anni per un'ischemia e avuto dalla seconda moglie Laura Giordani. Lascia altri quattro figli Silvana, Greta, Andrea e Diego avuti dalla prima moglie.

Zamparini era nato a Sevegliano, a giugno avrebbe compiuto 81 anni.

L’imprenditore. Maurizio Zamparini è stato un imprenditore in vari settori, ma la sua attività principale è la gestione delle risorse finanziarie acquisite in seguito alla vendita, alla francese Conforama, della catena commerciale Mercatone Zeta, fondata dallo stesso Zamparini (le iniziali del nome della società, MZ, sono anche le iniziali del nome del proprietario).

Zamparini fonda o acquista aziende, che avvia alla grande distribuzione per poi venderle. Dal 1972 al 2001, infatti, ha gestito venti centri commerciali, poi venduti nel 2001 stesso per circa 1000 miliardi di lire italiane.

E’ stato proprietario in Sicilia alcuni centri commerciali.

Nel 2017 una sua società, la Monte Mare Grado Srl, risulta al primo posto nella classifica dei debitori insolventi della Banca Popolare di Vicenza. Dei circa 589 milioni di euro che non sono mai rientrati, 57 milioni riguardano l'imprenditore friulano per il progetto turistico (residence, alberghi, terme) "Monte Mare Grado", sfumato nel 2013. Gli enti locali - si era difeso Zamparini - avrebbero ritardato l'iter del progetto, danneggiando gli investitori.

Lo sportivo. Il primo club di calcio di proprietà di Zamparini fu, tra il 1986 ed il 1987, il Pordenone Calcio (in quegli anni in Serie C2), ceduto per acquisire le quote azionarie del Venezia Calcio, di cui era già sponsor, rilevandone la maggioranza da Luciano Mazzuccato, imprenditore del vetro muranese. Nel luglio del 1987 l'imprenditore decise di fondere il Venezia con l'altra importante squadra del comune, il Mestre, anch'essa appena acquisita da Zamparini e militante in Serie C2, e di tentare la scalata alle categorie superiori.

Della fusione tra le due società, intanto, approfitta il Palermo (club di cui l'imprenditore friulano diverrà proprietario in seguito) che, escluso dai campionati la stagione precedente in quanto fallito nel settembre 1986, viene rifondato nel gennaio 1987 ed iscritto al campionato di Serie C2 1987-1988, occupando il posto libero lasciato dal Mestre.

In quattro anni il Venezia di Zamparini (nei primi due anni di proprietà in Serie C2 e Serie C1 come VeneziaMestre) conquistò la serie cadetta e riuscì in un decennio a guadagnare la Serie A con Walter Novellino in panchina. Il primo allenatore del Venezia di Zamparini fu Ferruccio Mazzola, fratello di Sandro e figlio di Valentino. Zamparini tentò di dotare la squadra lagunare di un moderno stadio[13] che sostituissse lo storico impianto Pier Luigi Penzo, dichiarandosi disposto a farlo realizzare anche a proprie spese a patto che fosse accompagnato da un centro commerciale, ma l'iter non si concretizzò.

Successivamente Zamparini lasciò il Venezia e il 21 luglio 2002 rilevò, da Franco Sensi, il pacchetto azionario di maggioranza del Palermo.

Nella circostanza arrivarono a Palermo l'allenatore del Venezia Ezio Glerean e alcuni giocatori. Con la squadra rosanero, in cui assume nel mese di gennaio del 2004 Francesco Guidolin come allenatore, ottiene la promozione in Serie A e in quell'occasione gli viene concessa la cittadinanza onoraria di Palermo per aver riportato dapprima la squadra nella massima serie dopo 31 anni di assenza e poi nelle coppe europee. Con il tecnico veneto (che in un'intervista ha dichiarato che: "Zamparini è tra i migliori presidenti al mondo"), nel 2005, nel 2006 e nel 2007 si qualifica alla Coppa Uefa.