CERVIGNANO. Vive nella casa di famiglia sulle spalle dei genitori. Disoccupato cronico e in preda a disturbi della personalità.

Tanto da reagire con aggressività a un nonnulla. Proprio come avvenuto sabato pomeriggio, 29 gennaio, quando, al rifiuto del padre di consegnargli dieci euro, in aggiunta ai 25 che gli aveva dato già in mattinata, lo ha aggredito e poi rinchiuso in cantina.