Il presidente: «Sono mancati tre anziani e nessuno di loro era immunizzato». Prorogato il divieto alla visite. Anche il Cda si riunirà in municipio per evitare rischi

LATISANA. Sono saliti a tre i decessi tra gli ospiti della casa di riposo Umberto I di Latisana. E anche l’anziano morto negli ultimi giorni dopo essere stato contagiato dal Covid è risultato non vaccinato come spiega il presidente della struttura Enrico Cottignoli.

«Tutte e tre queste persone non erano vaccinate ed erano già ospiti della casa di riposo da parecchio tempo, prima della mia presidenza. Con me adesso non sarà più possibile essere ammesso nella struttura se non sarà a posto con il completo percorso vaccinale».





E specifica: «Tutti gli altri ospiti attualmente presenti nella struttura sono stati sottoposti alle vaccinazioni, personale compreso, anche se, anche un operatore in questi giorni risultato positivo».Per quanto riguarda gli ospiti da una quindicina di anziani contagiati ora «sono ancora circa una decina i positivi», conferma Cottignoli che sottolinea come lentamente la situazione stia migliorando. Per evitare ogni rischio comunque anche il prossimo consiglio di amministrazione sarà ospitato nella sala consiliare del municipio in modo da evitare anche la minima possibilità di contatto e quindi di pericolo per gli ospiti della Umberto I.

La regola del divieto d’ingresso vale quindi non solo per i parenti, ma anche per i membri del consiglio, senza eccezioni.

E questa scelta viene condivisa con il personale con il quale si sta valutando di mantenere, almeno ancora per le prossime due settimane il divieto di visite alla struttura da parte dei parenti. Una decisione necessaria, ma non facile e sicuramente dolorosa per molti ospiti, che al momento possono solo usufruire della possibilità di videochiamare le loro famiglie.



Non appena la situazione si sarà stabilizzata, verranno riammessi i visitatori, anche se da parte del presidente rimane sempre più che valida la sua disponibilità a incontrare i familiari e a fornire loro tutte le informazioni di cui possano avere bisogno. Se coloro che sono attualmente positivi, si negativizzeranno a giorni, come si potrebbe supporre dalle guarigioni dell’ultima settimana, potrebbe venire offerta la possibilità alle famiglie di incontrare i propri cari attraverso un vetro, come si faceva nei momenti più complessi della pandemia.



Al momento, dei 56 posti della struttura, tre sono rimasti liberi, ma Cottignoli è determinato a non volere accogliere nessuno finché l’emergenza sanitaria anche al di fuori della struttura non sarà più favorevole per consentire a tutti un inserimento sereno e soprattutto sicuro.