Auto va fuoristrada e finisce in un fosso: due i feriti, uno è grave

MORTEGLIANO. Due persone sono rimaste ferite nella giornata di mercoledì 2 febbraio in un incidente avvenuto intorno alle 14 a Mortegliano, in via Buiatti (lungo la regionale 353).

Un’auto è andata fuori strada, finendo la sua corsa ruote all’aria in un fosso dove c’era dell’acqua. Una delle due persone che erano a bordo della macchina è stata accompagnata in elicottero all’ospedale Cattinara di Trieste, mentre l’altra è stata trasferita al pronto soccorso di Udine in ambulanza.

Sulla vettura, una Kia, viaggiavano un 74enne e un 54enne. Al lavoro sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.