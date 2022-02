Incidenza dei contagi, Riccardi: «Entro una decina di giorni avremo una riduzione sulla pressione ospedaliera»

UDINE. «Assistiamo a una flessione sull'incidenza dei contagi da Covid-19 e se questi indicatori verranno confermati, fra una decina di giorni avremo una riduzione della curva sulla pressione ospedaliera e questa fase acuta potrebbe essere superata. Potremo quindi guardare con fiducia alla fase successiva che deve riuscire a soddisfare la domanda di salute che purtroppo attende di avere risposte».

A formulare la previsione è stato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante la riunione con i responsabili degli ambiti sociosanitari dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) a cui, mercoledì 2 febbraio, hanno partecipato i sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e di Duino Aurisina, Daniela Pallotta, l'assessore al Sociale del Comune di Trieste, Carlo Grilli, il vicesindaco di Monfalcone, Michele Luise, e il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana. Riccardi.

Nell’incontro è stata tracciata una fotografia sull'efficacia del vaccino guardando all'andamento dell'ultima settimana. «In base ai dati, il tasso di infezione, - ha illustrato Riccardi - su 100 mila abitanti vede i contagiati non vaccinati attestarsi a 4.836 mentre sono 1.738 i vaccinati. Al 28 gennaio i ricoveri in area medica di persone non immunizzate sono stati 68 su 100 mila contro i 31 dei vaccinati».

L'efficacia del vaccino «si vede in modo ancora più evidente nelle terapie intensive che sono occupate da 99 pazienti per milione di abitanti da non vaccinati, contro i 10 per milione dai vaccinati. Grazie all'immunizzazione, la mortalità, comparando i dati dal 24 gennaio 2021 alla stessa data di quest'anno, è scesa del 65%».

Fra gli altri aspetti condivisi, il vicegovernatore ha ricordato l'alto livello di infezione fra il personale sanitario e la questione delle scuole, che rappresenta uno dei temi di maggiore difficoltà da affrontare. «Sulle coperture vaccinali, Gorizia e Pordenone sono i territori in cui sono state vaccinate a ciclo completo il numero maggiore di persone», ha aggiunto Riccardi ricordando come «sulle terze dosi abbiamo superato gli obiettivi dati dal generale Figliuolo: abbiamo raggiunto 624.687 somministrazioni rispetto alle 580.000 date come obiettivo dal primo dicembre ad oggi».

Il vicegovernatore del Fvg ha poi focalizzato l'attenzione su ulteriori elementi, fra i quali il dato sui vaccini che pone la regione drammaticamente sotto la media italiana nella fascia 12-19 anni e le 200 mila persone che non si sono prenotate per la terza dose nonostante vi sia ampia disponibilità nelle agende per il booster.

L'esponente della giunta Fedriga ha fatto anche un inciso sull'importanza della vaccinazione, evidenziando come «fra novembre e dicembre, se tutti fossero stati immunizzati, avremmo potuto contare su 500 posti letti al giorno in più che avrebbero consentito di dare risposte ai bisogni di salute oltre quelli specificamente legati alla pandemia e incidere sulla pressione ospedaliera».

In chiusura Riccardi ha informato sulle modalità per agevolare lo svincolo, ovvero il certificato di libertà da tampone negativo: «Stiamo lavorando attraverso un accordo con i medici di medicina generale per consentire a loro di rilasciarlo».