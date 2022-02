Obbligo di Green pass in uffici e negozi: controlli a campione e poche proteste

Anche i centri commerciali si adeguano alle nuove norme. Certificazione non obbligatoria per l’accesso alle “gallerie”

UDINE. I cartelli quasi ovunque. I controlli pure, benché il decreto del governo ritenga sufficiente il monitoraggio a campione. Da martedì primo febbraio il Green pass base è obbligatorio anche per accedere nei negozi. Risparmiati supermercati e negozi di animali e, più in generale, le attività «legate alle esigenze essenziali e primarie della persona» quindi, «esigenze alimentari e di prima necessità, esigenze di salute» come «l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie e veterinarie».