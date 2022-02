Perde il controllo dell’auto che finisce contro il guard rail: conducente trasportato in ospedale

TAVAGNACCO. Incidente, nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio, lungo la tangenziale. Per cause ancora da accertare il conducente di un'automobile ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guard rail. L'impatto è stato particolarmente violento.

La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato all'ospedale. Non è in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la polizia stradale per i rilievi. Inevitabili i rallentamenti al traffico veicolare.