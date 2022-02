Perde l’equilibrio e batte la testa sulla stufa: anziano muore in casa

PORPETTO. Infortunio domestico nella serata di martedì 1 febbraio a Porpetto, dove un uomo di 86 anni è morto a seguito di una caduta. Si tratta di Umberto Giacinto, classe 1935.

Per salvarlo i soccorritori del 118 hanno fatto tutto il possibile, ma purtroppo le ripetute manovre di rianimazione non hanno avuto l’esito sperato e l’anziano non si è ripreso.

Nell’abitazione del pensionato – siamo nella zona di via Pascoli – poco dopo le 20 sono accorsi anche i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dagli investigatori, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio e avrebbe battuto la testa sulla stufa.