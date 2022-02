Arena da 4 mila posti: nel padiglione della Fiera suona la musica dal vivo

Firmato un contratto triennale per la gestione degli spazi con Eps Italia e Vigna Pr. La programmazione comincerà in autunno: previsti fino a 30 concerti l’anno

UDINE. I concerti al Carnera sono ormai un ricordo, come pure quelli al palazzetto di Trieste. Il Friuli Venezia Giulia sconta da anni il fatto di non avere uno spazio indoor dove poter ospitare grandi eventi, spettacoli fino a 4.000 persone in piedi come quelli che, a distanza di 150 km, vanno regolarmente in scena al padovano Gran Teatro Geox. Ed è proprio a quel modello che ha pensato l’amministratore unico di Udine e Gorizia Fiera, Lucio Gomiero, stringendo un patto triennale con due aziende del territorio, Eps e Vignando Pr.

L’obiettivo