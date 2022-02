UDINE. Assembramenti e mancato utilizzo delle mascherine. Per questi motivi nella serata di venerdì 4 febbraio, al termine di un controllo congiunto effettuato da polizia di Stato e polizia locale, è stata disposta la chiusura per cinque giorni del locale “Laghetto Alcione“ che si trova nella zona sud di Udine, in via dei Prati.

Le forze dell’ordine, già nei giorni scorsi, avevano ricevuto diverse segnalazioni relative a presunte violazioni della normativa anti Covid.