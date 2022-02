Sanremo, quarta serata: Gianni e Jova, splendida coppia in smoking. Mahmood e Blanco verso il trionfo?

SANREMO. Giovanni Truppi ha cambiato la canottiera. (O l’ha girata. Comunque da nera è diventata rossa).

Non è una gran notizia, ma nessuno l’ha scritto ‘sto fatto. Almeno così, guardando i siti non c’è traccia della conversione. I miei professori della scuola di giornalismo mi incitavano all’originalità. Se qualcuno di loro è ancora vivo, ne sarà felice.

In realtà la serata cover è un riempitivo che equivale, nella vita vera, a chiamare la seconda ragazza della lista perché la prima ti ha bucato. Si vota lo stesso, per carità, ma si tratta di una specie di hit parate dell’indimenticato Lelio Luttazzi, il mood è da boom economico anni Sessanta e decenni successivi, seguendo la regola contemporanea che qualunque ieri è mille volte meglio di un qualunque oggi. O la si ama, la serata cover, o la si odia, un po’ come la pizza con la mozzarella e l’ananas.

Jova arriva e scatena con Morandi, Ariston in visibilio

Sempre alla ricerca della vitalità perduta, il nostro karma venti ventidue, l’abbiamo trovata da subito in quei due magnifici esemplari di showmen di smoking bianco vestiti, Jova e Gianni, che sono andati a nozze con un medley morandesco e jovanottesco che vince la serata cover. Ariston in fiamme. E in piedi e seduti e in piedi e seduti e in piedi e seduti. Una messa laica. Molti brizzolati da casa, presi dall’entusiasmo, hanno telefonato alla fidanzatina del liceo, mentre le mogli li inseguivano con la scopa.

Vitale, certo, come Maria Chiara Giannetta, la star di “Blanca”, compito non facile il suo: stare laddove è appena passato il ciclone Foer. Vitalissimo l’omaggio alla musica italiana con Maurizio Lastrico e il resto altrettanto sensibilmente vitale.

Vitali come Emma e la Michielin, nella sfida con Aretha Frankylin, vitale la “Flashdance" di Elisa, madame Iva, omaggiando Milva, ha rovesciato sul palco la migliore energia emiliana, ma tutti davvero hanno chiamato fuori un’anima diversa, tonalità diverse, espressioni diverse, una metamorfosi collettiva impattante. E detto da uno che ama la pizza con l’ananas è tanta roba.

Emma e Francesca Michielin

Da lunedì si riparlerà nuovamente di booster, super pass, tamponi, curve e ritroveremo i virologi perduti. Sanremo è capace di mettere in pause il Paese, già.

Manca un passo ancora: la finalissima. Stasera, sabato, dietro l’angolo del salotto ci sta un’infinita galoppata che finirà con una Palma sanremese elevata al ciel alle due del mattino.

Sanremo 2022, la quarta serata in 5 momenti: dallo show di Giannetta alla poesia di Jovanotti

S’impone, a questo punto, una specie di visione. Non è poi così difficile. Mahmood&Blanco (strepitosa "Il cielo in una stanza”) avranno dalla loro le young schiere casalinghe e immaginiamo i ragazzi un passetto avanti Elisa, regina nel 2001 e con un trono da confermare. Morandi vinse nel 1987, ma a 77 anni va ancora a 100 all’ora. Quindi, occhio al giovanotto di Monghidoro (lui avrà i voti dei matusa, che sono tanti).

