UDINE. I vaccinati in terza dose e i guariti dopo aver effettuato il ciclo primario di immunizzazione da oggi si avvicinano, ulteriormente, alla normalità dopo quasi due anni di pandemia.

Coloro che, invece, non si sono vaccinati, oppure lo sono soltanto in parte, dovranno continuare a sottostare a pesanti limitazioni sociali che si applicheranno esclusivamente a loro anche nel caso in cui una regione dovesse entrare in zona rossa.