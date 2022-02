Una 31enne di Artegna è in terapia intensiva. Lievi ferite per i tre ragazzi che viaggiavano con lei, sono già stati dimessi

MAJANO. Una donna di 31 anni di Artegna, M.D.M., è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Udine dopo essere rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nelle prime ore di ieri a Majano, in via Udine, lungo la provinciale 10.

Con lei viaggiavano tre giovani, anche loro di Artegna, uno del 2004 e altri due del 2003. I ragazzi sono stati soccorsi dal personale del 118 (giunto con ambulanza e automedica) e accompagnati al pronto soccorso.