Incendio in un garage a San Pietro al Natisone: auto distrutta dalle fiamme

SAN PIETRO AL NATISONE. Momenti di paura nel primo pomeriggio di domenica 6 febbraio a San Pietro al Natisone per l’incendio divampato in un garage adiacente allo storico negozio di calzature Zanutto, presente in paese fin dagli anni Cinquanta, quando fu fondato da “nonno” Mario.

A notare il fumo e le prime fiamme in via Alpe Adria sono stati i carabinieri della stazione di San Leonardo che erano impegnati, proprio a pochi metri dal punto vendita, in un posto di controllo della circolazione stradale. I militari hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco che sono sopraggiunti in pochi minuti.

Quando sono arrivati i pompieri, le fiamme avevano già praticamente distrutto la macchina che si trovava all’interno dell’autorimessa e anche un banco da lavoro che era vicino alla vettura e alcuni sacchi di pellet. La squadra del distaccamento di Cividale ha spento il fuoco in poco tempo e ha poi provveduto alla ventilazione dei locali. Il calore aveva anche provocato la rottura della finestra di un bagno e il denso fumo era entrato pure in quella stanza. Al termine delle operazioni di spegnimento è stata transennata l’area antistante al negozio. L’intervento, cominciato intorno alle 14, si è protratto per oltre due ore per le attività di messa in sicurezza.

Fortunatamente l’incendio non ha provocato alcun danno all’edificio che ospita sia il negozio di calzature, sia le abitazioni dei coniugi Zanutto e di loro figlio Ennio. La palazzina è agibile. Non lo è, invece, solo il garage che dovrà essere risistemato, a partire dalla copertura che è rimasta fortemente danneggiata.

«Stiamo tutti bene – ha raccontato Ennio Zanutto, raggiunto al telefono – le fiamme si sono sviluppate all’altezza di una sorta di portico dove era parcheggiata una macchina. Probabilmente l’incendio è stato innescato da una causa elettrica, da una presa di corrente. Credo che i miei si siano spaventati, anche perché quando è successo io non ero a casa. Per fortuna se ne sono accorti i carabinieri che erano qui vicino e alcuni passanti».