Il pesce Lasca rischia l’estinzione: scatta la tutela anche del rio Chiarò

CIVIDALE. Un pesce a rischio estinzione – Lasca (o anche Striscia) il suo nome comune, Protochondrostoma genei quello scientifico – è stato individuato nelle acque del Chiarò, rivo che nasce in Comune di Prepotto, nei pressi della frazione di Cialla, e che scende poi verso Cividale, dove si immette nel rio Ruch, il quale a sua volta prosegue in direzione di Corno di Rosazzo.

La scoperta ha innescato il piano di salvataggio: il pericolo di sopravvivenza della specie – e dunque la necessità di una sua attenta tutela – hanno indotto il Servizio biodiversità della Regione a valutare l’opportunità di istituire un sito di importanza comunitaria (Sic) lungo un tratto del ruscello.





«La creazione di un’area protetta, che si svilupperebbe fra Cividale e Prepotto – commenta l’assessore cividalese al patrimonio, Flavio Pesante, convocato per questa sera, assieme al sindaco di Prepotto, Maria Clara Forti, a un incontro sul tema –, è giudicata fondamentale ai fini della salvaguardia di questo tipo di pesce e del suo habitat».Gli esperti dell’Ente tutela patrimonio ittico considerano il tratto finale del Chiarò idoneo per la vita della specie, in quanto gli esemplari che vi sono stati trovati si presentano nel miglior stato di conservazione fra quelli rilevati in regione.L’area interessata si sviluppa su terreni agricoli marginali e i perimetri proposti per il Sic non comprendono insediamenti produttivi o abitativi.Stasera dunque, a villa Nachini Cabassi, a Corno di Rosazzo, si affronterà l’argomento: la riunione è stata indetta per informare del progetto e delle sue finalità le amministrazioni coinvolte e i proprietari e i conduttori degli appezzamenti lambiti dal Chiarò.«Ascolteremo le spiegazioni degli esperti, che poi condividerò – sottolinea Pesante – con l’assessore all’ambiente Rita Cozzi e con la consigliera delegata all’urbanistica Giorgia Carlig, dal momento che il tema riguarda più assessorati: la creazione di una fascia protetta garantirà la tutela degli esemplari e conferirà valore aggiunto a queste zone, la cui biodiversità va difesa e valorizzata».Catalogato come pesce di interesse comunitario, la Lasca è appunto considerata a rischio alla luce di una riduzione degli esemplari del 50% in 10 anni (pari a 3 generazioni): a mettere in crisi la specie è il peggioramento della qualità dell’habitat per alterazioni degli alvei e dei substrati, per la realizzazione di canalizzazioni e sbarramenti e, naturalmente, per l’inquinamento delle acque.Guarda con entusiasmo all’ipotesi del Sic anche il sindaco di Prepotto: «Non può che farci piacere – dichiara Forti – la rilevazione della presenza della lasca in un corso d’acqua che attraversa il nostro Comune, già ricco per biodiversità. Auspichiamo dunque che l’area protetta diventi realtà: la vallata di Cialla, che è nota anche per le eccellenze vinicole, ne trarrà certamente benefici in termini di visibilità».