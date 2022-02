ROVEREDO IN PIANO. Un giovane operaio della ditta Forner è stato urtato da un furgone in via Garibaldi a Roveredo in Piano mentre stava installando un velo ok. È stato accompagnato all’ospedale di Pordenone in ambulanza, con un trauma a una gamba. Non versa in pericolo di vita.

In base a una prima ricostruzione, al volante di un Ford Transporter, un 27enne sacilese è uscito da via Marinelli per immettersi in via Garibaldi.