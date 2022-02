Via le mascherine all’aperto dall’11 febbraio, Costa conferma: presto anche in zona gialla e arancione

Il sottosegretario alla Salute: «In arrivo un provvedimento per togliere le mascherine all’aperto senza distinzione di colore per le regioni»

UDINE. «L'ordinanza sulle mascherine da tenere all'aperto in zona bianca sicuramente non verrà prorogata, quindi dall'11 di febbraio (l'ordinanza scade il 10) toglieremo le mascherine all'aperto in zona bianca». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Costa.

Leggi anche Green pass, mascherine all’aperto, nuove regole per quarantena e dad a scuola: addio alle restrizioni, il calendario

«Subito dopo sarà l'occasione per decidere se toglierle anche in zona gialla e arancione con un provvedimento del Ministero condiviso con il Cts. Ma direi che già oggi non vedo grandi differenze tra zone gialle e arancioni perché i contagi sono in calo e la campagna vaccinale va molto bene. Bisogna dare un segnale positivo ai cittadini».

Leggi anche Positivi in classe, ma quando scatta la dad? Tutte le regole per ogni ordine e grado per non fare confusione

Al momento il Friuli Venezia Giulia, che è in zona arancione, è tra le regioni dove è previsto l’utilizzo della mascherina all’aperto. Non solo. Il dispositivo di protezione bocca e naso è obbligatorio al chiuso e dove non è possibile mantenere il distanziamento. Vi è inoltre l’obbligo di indossare le mascherine di tipo Ffp2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. Stessa tipologia va indossata anche su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza e su quelli del trasporto pubblico locale.

Leggi anche Come scaricare il green pass illimitato? Dove servono quello super e base in base alle nuove regole?