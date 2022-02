Accoltellato da un coetaneo, entra nel bar e chiede aiuto: «Era tutto insanguinato, l’abbiamo calmato e medicato»

MANIAGO. Ha chiesto aiuto al bar Bomboniera il ragazzo di Montereale Valcellina ferito nell’accoltellamento avvenuto poco dopo l’una, nella notte tra sabato e domenica, in piazza Italia. La titolare Silvia Sedonati lo ha accolto all’interno del locale (che non è coinvolto nella vicenda, come chiarito dal gestore), dove è stato medicato e tranquillizzato. Il giovane era accompagnato dalla fidanzata. «È entrato nel mio locale assieme alla sua ragazza e mi ha chiesto di poter accedere ai servizi per potersi pulire: era ferito e insanguinato anche sul volto – ha spiegato Sedonati –.

