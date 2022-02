Dopo l’incidente aggredisce un anziano, lo scaraventa a terra e fugge: denunciata e multata

UDINE. Nei giorni scorsi personale del reparto Viabilità e pronto intervento della Polizia locale è intervenuto nel quartiere di via San Rocco, dove si era verificato un incidente stradale.

Si è verificato un urto tra gli specchietti retrovisori di due autovetture che procedevano nel senso di marcia opposto.

Nonostante la banalità del fatto, uno dei due conducenti, una 24enne udinese, pur fermandosi, anziché accordarsi per comporre amichevolmente la vicenda con la controparte, un anziano 72enne anch'egli residente in a Udine, lo ha aggredito facendolo cadere a terra e provocandogli lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni, per poi fuggire a bordo della propria autovettura.

Grazie alla collaborazione di alcuni passanti e di alcuni residenti del posto, che dalla finestra di casa avevano assistito all'aggressione in strada e sentito le invocazioni di aiuto dell'anziano, anche filmando la scena con il proprio smartphone, nei giorni successivi gli agenti sono riusciti a risalire alla responsabile.

Quest’ultima è stato denunciata per il reato di lesioni personali volontarie e dovrà pagare una sanzione amministrativa, prevista dal Codice della strada per la fuga dal luogo dell'incidente senza rilasciare i propri dati, di circa 400 euro.