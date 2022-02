L’appello di un operaio: «Vado a lavorare rischiando la multa io e il titolare?». Telefonate, mail, sopralluoghi allo sportello non hanno sbloccato la situazione

Risulta guarito da quasi un mese eppure del Green pass – revocato al momento della positività e necessario anche per andare a lavorare – neppure l’ombra. «Ho provato a telefonare, a mandare mail, mi sono recato di persona nelle strutture sanitarie, ma non c’è verso». E se torna a lavorare la responsabilità di non avere la carta verde ricade su di lui e sul suo titolare.

