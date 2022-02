L’interno di uno degli appartamenti di via Sappada con la temperatura che toccava i 14,7 gradi

UDINE. Sono stati più di una settimana al freddo, con stufette elettriche per scaldare le stanze e piastre per cucinare i pasti.

Qualcuno si è fatto ospitare da parenti o amici per fare la doccia. L’incubo per i residenti nei condomini ai civici 7 e 9 di via Sappada, a Cussignacco, è terminato soltanto martedì 8 febbraio, quando a mezzogiorno anche nell’ultimo appartamento è stata ripristinata la fornitura del gas, interrotta quasi otto giorni prima.