Traffico illegale di rifiuti, maxi inchiesta tra Veneto e Friuli: al centro dell’indagine la Bioman di Maniago

MANIAGO. Maxi inchiesta relativa a ingenti quantitativi di rifiuti che venivano trasferiti senza autorizzazione dal Friuli al Veneto oppure nell’Est Europa. È in corso un'approfondita inchiesta dei carabinieri del Noe di Udine, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste.



Le indagini



Al centro dell'indagine che è stata condotta dal nucleo Noe dei carabinieri di Udine c'è la galassia di aziende che ruotano attorno all'azienda Bioman di Maniago. Secondo la Procura si configurerebbe il traffico illecito di rifiuti.

Due i filoni: il trattamento del compost dello stabilimento di Cossana a Maniago (il materiale sarebbe finito nei campi dopo una decina di giorni dalla raccolta e non dopo 70 giorni come previsto dalla legge) e la raccolta dei rifiuti urbani. Dal Friuli al Veneto, secondo il Noe, avrebbero viaggiato, tra il 2017 e il 2020 ben 480mila tonnellate di rifiuti, smaltiti alla "Sesa" di Este.



Il compost di Maniago

Nello stabilimento Bioman di Maniago i rifiuti diventano compost. Secondo la Procura di Trieste, nei terreni sarebbero stati sparsi ogni anno tra il 2017 e il 2020 oltre 30mila tonnellate di compost – complessivamente 102857 – che non avevano raggiunto la completa maturazione, che avviene nell’arco di 70 giorni. Secondo quanto acquisito dagli investigatori, il materiale finiva in natura già dopo una decina di giorni.



Irregolarità per la Greenman di Manzano

Alcune irregolarità sarebbero state individuate dagli inquirenti anche per le tonnellate di immondizie conferite nell’inceneritore Greenman di Manzano o per il cosiddetto Css (combustibile solido secondario) arrivato da altri impianti.



Come si sono svolte le indagini

Per svolgere le indagini i carabinieri si sono serviti di telecamere e sensori gps per monitorare i percorsi dei camion della Bioman e delle altre aziende coinvolte tra cui figurano anche la Eco Sinergie di San Vito al Tagliamento (ma nessuno nel registro degli indagati) che all'epoca dei fatti era amministrata dall'ex sindaco di Fiume Veneto, Lorenzo Cella. Quest'ultimo è accusato di aver inviato in Austria, Ungheria e Slovenia migliaia di tonnellate di immondizie che non erano state trattate. L'ex sindaco di Fregona, De Luca, si è difeso sostenendo che a lui vengono contestate semplicemente alcune irregolarità tecniche riguardanti i codici, diversi da Regione a Regione, utilizzati per lo smaltimento.

Nel dicembre scorso il sostituto procuratore Federico Frezza ha firmato un decreto di conclusione delle indagini preliminari. Le difese degli indagati sono all'opera per preparare le memorie difensive.