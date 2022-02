Rifiuti dal Friuli all’Est Europa, la lettera delle aziende indagate: «Noi abbiamo sempre rispettato le leggi»

MANIAGO. «Le società e le persone coinvolte nell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Trieste ritengono di aver sempre operato correttamente nel rispetto della normativa di settore e delle prescrizioni autorizzative». Lo sostengono, in un nota, i 18 indagati coinvolti nell'indagine sui rifiuti trasferiti dal Friuli al Veneto e all'Est Europa. «Avremo certamente modo di dimostrare l'adeguatezza dell'operato di tutti i nostri collaboratori - prosegue il comunicato -, e di chiarire che quelle condotte che vengono contestate, probabilmente a causa di una non corretta comprensione della normativa tecnica di riferimento e delle invero complesse modalità di funzionamento dei cicli produttivi sono e sono state corrette».

Gli indagati ricordano «di aver già dato incarico ad esperti di prim'ordine in ambito nazionale di esaminare la vicenda sotto il profilo tecnico-giuridico al fine di fugare ogni dubbio sulla corretta gestione dei cicli produttivi delle aziende. È senz'altro comprensibile che vi possa essere un confronto, anche in sede giudiziaria, su difformi valutazioni circa l'operatività dei cicli produttivi a maggior ragione al cospetto di materie così specifiche e iper regolamentate come quella della galassia rifiuti; proprio per questo la nostra difesa sarà articolata e capillare, a garanzia della qualità del servizio che abbiamo sempre reso alla comunità».

«Le nostre aziende vantano una decennale esperienza nel settore - ricordano gli indagati -, sono considerate vere eccellenze nello sviluppo delle tecnologie nel trattamento dei rifiuti e nella green economy e, proprio per tale ragione, sono le prime a voler tutelare la propria immagine locale e nazionale». «Ci teniamo a precisare che l'inchiesta - che coinvolge pressoché tutte le società che hanno trattato rifiuti urbani in provincia di Pordenone negli ultimi anni - non ha in alcun modo fatto emergere, né problematiche di danni arrecati all'ambiente, né aspetti concernenti il conseguimento di illeciti profitti - si conclude la nota -; i profili coinvolti riguardano, infatti, la sfera di temi tecnico-giuridici, aspetti concernenti l'interpretazione di normative nazionali, locali, di circolari e delibere».