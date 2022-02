Covid, Gimbe: contagi in netto calo in Friuli Venezia Giulia. «Cauto ottimismo sulla fine della quarta ondata»

UDINE. In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 2 all'8 febbraio, è stata registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, pari a 3.526, e si è evidenziata una diminuzione dei nuovi casi, pari al 35,4%, rispetto alla settimana precedente.

Restano sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, rispettivamente pari al 35,6% e al 22,9%. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia. Secondo il report, in Fvg il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'85,6% (media Italia 83,5%).

La popolazione tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 13,9% (media Italia 20,7%) a cui aggiungere un ulteriore 13,8% (media Italia 14,2%) solo con prima dose.

«Siamo nella fase discendente della quarta ondata – afferma il presidente Nino Cartabellotta – ma la riduzione della circolazione del virus è sovrastimata dal minor numero dei tamponi (-15,5%), il calo della pressione sugli ospedali è lento e spesso irregolare e la curva dei decessi ancora non accenna a scendere. A fronte, però, di elevate coperture vaccinali, booster incluso, e dell’arrivo della primavera, i dati legittimano un cauto ottimismo finalizzato al graduale allentamento delle misure».

Tuttavia, con l’avvicinarsi della scadenza dello stato di emergenza si stanno insinuando nel dibattito «termini che nulla hanno a che vedere con la situazione attuale: dalla circolazione endemica del virus addirittura all’imminente fine della pandemia». Ma «eccesso di ottimismo e disinformazione non aiutano a contrastare l’esitazione vaccinale (in Italia ci sono ancora 7,1 milioni di persone senza nemmeno una dose) e rischiano di legittimare decisioni azzardate e rischiose, come la decadenza dell’obbligo di mascherina al chiuso» avvisa Cartabellotta.

Le curve in discesa

Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 2-8 febbraio , rispetto alla precedente, una netta riduzione dei nuovi casi (649.345 contro 900.027). In calo del 22% gli attualmente positivi (1.927.800 contro 2.476.514) e le persone in isolamento domiciliare (1.908.087 contro 2.455.092). Scendono del 7,7% i ricoveri con sintomi (18.337 contro 19.873) e dell’11,2% i posti letto Covid in terapia intensiva (1.376 contro 1.549).