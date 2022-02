UDINE. «Il fatto che Udine e il Friuli non siano rappresentati in modo adeguato a livello istituzionale è solo uno dei tanti problemi che la destra non è stata in grado di risolvere. E non penso che una visione aristocratica della città potrebbe dare le risposte attese dai cittadini». Ecco perché il Pd cittadino «contrariamente al centrodestra», prima ancora di interrogarsi sul nome del possibile candidato sindaco è al lavoro per «costruire una coalizione che allarghi i confini del centrosinistra».



A chiarire il percorso che stanno seguendo i democratici in vista delle prossime amministrative è il segretario cittadino, ed ex candidato sindaco Vincenzo Martines il quale ha voluto evidenziare le differenze tra «il progetto pop» portato avanti dal centrosinistra con la «visione aristocratica della destra» dopo l’apertura della vicepresidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli che ha ammesso di pensare alla corsa a Palazzo D’Aronco spaccando il centrodestra.



«Nell’ultima direzione del partito – dice Martines – io e la consigliera Cinzia Del Torre abbiamo ricevuto l’incarico di incontrare tutte le forze civiche e politiche all’interno e al di fuori del consiglio comunale che hanno dimostrato di avere un punto di vista opposto a quello della destra e con i quali immaginiamo di poter portare avanti un progetto comune». «Questa decisione – aggiunge poi – nasce da due considerazioni: la prima è che la destra, nonostante sia in enorme difficoltà, resti competitiva non foss’altro perché ha il vantaggio di amministrare il Comune; la seconda è che il rischio di avere un astensionismo molto alto anche a Udine è concreto. Per questo motivo stiamo lavorando alla costruzione di un tavolo politico allargato che non servirà a decidere il nome del sindaco, ma a condividere un percorso con tutte le forze riformiste e civiche opposte alla destra».La precondizione per ambire alla riconquista di Palazzo D’Aronco, per Martines è una sola: «Dobbiamo riunire tutte le forze e allargare lo schieramento: una volta definita la squadra ragioneremo sul progetto e sul candidato. Solo così portando avanti con responsabilità una proposta innovativa e condivisa riporteremo la gente a votare e potremo essere competitivi».La convinzione di Martines è che «nessuno vince le elezioni da solo». Un messaggio, dunque, che non vale soltanto come risposta alla bagarre nata dalla candidatura di Mareschi Danieli, ma che suona anche come monito al centrosinistra e allo stesso Partito Democratico.Senza escludere che poi i dem possano avanzare anche il nome del candidato: «Ma – ammonisce Martines – dovrà essere condiviso. Lavoriamo a una coalizione pop intesa come popolare cioè a contatto con la gente e i quartieri, solo così avremo la credibilità necessaria per sviluppare un progetto concreto che risolva i tanti nodi che la destra non ha saputo o voluto affrontare. Problemi che – conclude – nemmeno una visione aristocratica della città potrebbero affrontare in modo efficace».Che sia Fontanini, pronto a puntare al mandato bis nel capoluogo friulano, oppure Mareschi Danieli il candidato del centrodestra, insomma, il Pd cittadino ritiene di avere tutte le armi necessarie per superarli nella corsa a Palazzo D’Aronco del prossimo anno.