LATISANA. Due mesi di tempo per il Pronto soccorso di Latisana per risolvere i problemi, evitare un’emorragia di infermieri che non ce la fanno più, con domande di trasferimenti sempre più frequenti. Sono stati due giorni di incontri fiume quelli tra il direttore generale dell’Asufc, Daniele Caporale e gli infermieri del Ps di Latisana.



Personale sanitario sfinito. Una situazione purtroppo comune a molte altre realtà del Friuli, ma che rischia di portare i bravi professionisti dell’emergenza a “mollare”. È un aut aut, seppure non bellicoso, quello dato dagli operatori del nosocomio della Bassa friulana al direttore Caporale che non si è tirato indietro per avviare un percorso che porti stabilità ai lavoratori: «Questo incontro è stato richiesto da una parte sindacale – spiega Caporale – sono state poste diverse problematiche su cui inizieremo un percorso. Lavoreremo su questo», assicura il direttore generale a cui, però, è stata data un dead line, un tempo massimo oltre il quale gli infermieri non andranno, per poi prendere le loro decisioni.



I temi sul tavolo non sono forse nuovi, tra turni massacranti e personale che manca, ma sono trascorsi due anni e gli infermieri del Pronto soccorso di Latisana iniziano ad alzare la voce.«I tempi più importanti sono quelli dell’organizzazione e dei protocolli» afferma il segretario del Nursind, Afrim Caslii. In poche parole il benessere del paziente, quello che oggi è difficile da garantire, una situazione che crea grande disagio agli operatori. «L’ambiente è pesante – ammette – e i rapporti con i medici non migliorano la situazione». Come se non bastasse l’emergenza, non mancano anche i problemi nei rapporti all’interno del personale sanitario. «Al di là di queste questioni – sottolinea però Caslii – agli infermieri interessa poter mandare avanti il lavoro». Due mesi, dunque, per dirimere le questioni. Poi non sono escluse azioni importanti.«Va tenuto conto inoltre che Latisana confina con il Veneto – aggiunge il rappresentate del Nursind – e il rischio è vedere una fuga dei pazienti, prima che degli operatori». E già fioccano le richieste di trasferimento che rischiano di lasciare sguarnito il polo ospedaliero.«Ora serve un’organizzazione del Pronto soccorso più efficiente, perché gli infermieri sono al limite. Gli operatori sono allo stremo – denuncia Caslii – in Asufc mancano 700/800 infermieri, un dato che fa capire la drammaticità della situazione. Già a fine gennaio avevamo espresso le nostre preoccupazioni, perché le risorse non erano reperibili. Oggi bisogna assolutamente dare incentivi al personale affinché non cerchino altre realtà lavorative ».Una situazione che si presenta quotidianamente, come conferma Caslii che tutti i giorni si vede arrivare almeno colleghi in cerca di informazioni su come potersi licenziare e collocarsi altrove. «È un’emorragia che non si riesce a fermare nemmeno a fronte di nuovi concorsi – conclude – ferie sospese e stipendi pietosi. Tutto questo deve finire, altrimenti scappano tutti».