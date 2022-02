Cade dal gommone nel parco giochi sulla neve: donna trasportata in elicottero all’ospedale di Udine

SAPPADA. Una donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine, per gli accertamenti del caso, nel pomeriggio di sabato 12 febbraio dopo essere caduta da un gommone in una delle aree dedicate a parco giochi sulla neve a Sappada. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso la presa, andando a sbattere violentemente contro il fondo innevato: nella caduta ha battuto la testa riportando un trauma cranico. Subito soccorsa dal personale del parco giochi e, successivamente, dai sanitari del 118, le ferita (che non sarebbe in pericolo di vita) è stata quindi elitrasportata nel nosocomio del capoluogo friulano.

Non l’unico infortunio sulla neve a Sappada dove, nella giornata di sabato 12 febbraio, sono stati diversi (almeno sei e tutti concentrati tra le 13 e le 16) gli interventi effettuati dagli operatori sanitari del 118, tutti per prestare le prime cure sul posto a persone rimaste ferite mentre praticavano varie tipologie di sport sulla neve.