Crollano ricoveri, contagi e incidenza: i numeri del Fvg tornano ad essere da zona gialla

In una settimana nuovi casi ridotti del 40% con 90 pazienti in meno tra Intensive e aree mediche

UDINE. Dal numero di contagi all’incidenza, passando per i ricoveri nei reparti di emergenza e in quelli di area medica. Tutti i parametri relativi alla pandemia in Friuli Venezia Giulia sono in netto miglioramento da diverso tempo, ma è nel confronto tra i primi sei giorni della scorsa settimana e il periodo lunedì-sabato di questa che la differenza è più netta con la regione che torna, dopo diverse settimane, ad avere, in concreto, numeri da zona gialla.