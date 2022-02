Festa abusiva con centinaia di persone senza mascherina e nessun controllo dei green pass: chiuso locale per 5 giorni

MANIAGO. Organizza una festa senza chiedere l’autorizzazione, con tanto di dj e clienti senza mascherina sotto la consolle. Poi, sprovvisto anche del green pass, non ha chiesto il certificato a nessuno dei suoi dipendenti.

La Questura di Pordenone, nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di Covid-19, ha deciso di chiudere per cinque giorni il locale “Osteria Vecchia Maniago – Antica Coltelleria”.

Nella serata di venerdì, 11 febbraio, verso le ore 21.30, gli agenti hanno effettuato un controllo al locale dopo che, tramite social e su internet, il gestore aveva pubblicizzato un evento musicale intitolato “Ritmo”. All’arrivo della polizia, nel cortile del locale c’erano centinaia di clienti davanti alla postazione del dj.



L’evento è stato interrotto dalle forze dell’ordine per assembramento: tutti i partecipanti, infatti, erano senza mascherina e troppo vicini alla consolle.



Non solo, quindi, il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Il locale non aveva richiesto e ottenuto alcuna autorizzazione per la festa.



Le verifiche della polizia hanno anche accertato che il gestore dell’osteria era privo di green pass, non aveva controllato il certificato verde a tutti i dipendenti (tra cui l’aiuto cuoco, sprovvisto del tutto del documento vaccinale).



Per questo motivo, la Questura ha deciso la chiusura del locale per cinque giorni. L’Ufficio Polizia Amministrativa e Sicurezza – Upas. della Questura sta procedendo ad ulteriori approfondimenti ed accertamenti, in ordine alle autorizzazioni e licenze del pubblico esercizio, al fine di valutare eventuali ulteriori profili di interesse, in quanto, come documentato, consapevolmente si stava svolgendo una serata danzante con il D.J. alla consolle.