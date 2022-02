Scendono in piazza per chiedere «una istruzione di qualità». Gli studenti dell’istituto Bonaldo Stringher hanno deciso di far sentire la loro voce mercoledì 16 febbraio, dalle 9, alle 13, in piazzale Venerio, e protestare «contro alcune problematiche specifiche della scuola, contro i mancati finanziamenti da parte dell’Ente di decentramento regionale (Edr) e l’assenza di ascolto da parte delle istituzioni».

Una