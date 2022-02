I No green pass tornano a sfilare, un migliaio al corteo a Trieste: traffico bloccato in centro

TRIESTE. Si sono dati appuntamento alle 15 di sabato 12 febbraio, poi hanno formato un corteo che da largo Barriera ha sfilato verso via Carducci e via Roma, attraversando il centro della città. Sono in centinaia – oltre mille secondo gli ultimi aggiornamenti –, i “No green pass” che, scortati dalle forze dell’ordine (impegnate in parte anche a regolare il traffico rimasto bloccato per il passaggio della manifestazione), stanno manifestando nel centro di Trieste.

Trieste, centinaia di No pass sfilano in città formando un corteo non autorizzato

Trattandosi di un corteo non autorizzato, sono notevoli i disagi al traffico. I manifestanti sfilano gridando gli ormai tipici slogan contro il governo Draghi, i soliti “No green pass”, “Resistenza” e, ancora, intonando «La gente come noi non molla mai».

Ad aprire il corteo uno striscione recante la scritta: «Assieme agli over 50, no all’obbligo vaccinale, no al green pass».