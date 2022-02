Il paradiso dei bikers gestito per decenni dalla famiglia De Infanti. Ora il complesso è in vendita

RAVASCLETTO. Correva l’anno 1953 quando l’Hotel Bellavista fu inaugurato a Ravascletto, era stato completato l’anno precedente.

Da allora, l’albergo che domina la Valcalda e attira bikers da tutto il Nord Italia, oltre che da Austria, Slovenia a Croazia, non ha smesso di crescere in mano a Pietro e Dina De Infanti. Non è stato facile per loro decidere di vendere una struttura che ha segnato la loro esistenza e di quella di Ravascletto.