Lirica protagonista al teatrone con “Le nozze di Figaro”, tra fiori, controllo dei Green pass e tanti giovani

UDINE. Le composizioni di fiori nel foyer, il controllo rispettoso dei Green pass in ingresso e su tutto l’emozione palpabile di partecipare a una speciale pomeridiana, con la lirica che si prende la scena in un teatro che ha tutto per ospitarla, dagli spazi per gli artisti (può accogliere 120 persone), al palcoscenico e alla fossa dell’orchestra.

Le nozze di Figaro, tenacemente volute dal direttore artistico di musica e danza Marco Feruglio, prodotte dalla Fondazione Teatro Giovanni da Udine con il contributo di aziende ed enti del territorio che a diverso titolo hanno deciso di sostenere il progetto, in scena sabato 12 febbraio nel teatro municipale udinese, sono il segno della vitalità, della perseveranza e della resistenza di un’intera comunità teatrale.