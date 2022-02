SAN DANIELE. Scontro tra un'auto e una moto, verso le 16.30 di domenica 13 febbraio, lungo la sr 463 a San Daniele.

A seguito dell'impatto molto forte, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, il conducente della due ruote è rovinato sull'asfalto.

La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso: il ferito è stato trasportato a Udine in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Daniele.