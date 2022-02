Blanco fa tappa in Friuli: il vincitore di Sanremo sarà a Villa Manin il 15 luglio

CODROIPO. Blanco, il vincitore di Sanremo in duo con Mahmood, farà tappa in Friuli. Il giovanissimo cantante ha annunciato nuove date del suo tour tra cui quella di Villa Manin il 15 luglio.

Le performance promettono scintille, stando a quanto già visto sul palco del Teatro Ariston, a cui è seguito un vero e proprio record: Brividi è stato il brano più ascoltato di sempre in un solo giorno su Spotify Italia (intanto ha debuttato nella classifica global al quinto posto, un’altra prima volta storica). Il suo pubblico non è sorpreso perché nell’ultimo anno ha collezionato già 28 dischi di platino e 7 d’oro, per oltre un miliardo di streaming.

Le date nei club (tutte sold out) sono ad aprile quelle di Padova (3-4), Milano (6-7), Roma (10-11), Torino (13-14), a maggio di Firenze (4-5), Napoli (19), Bologna (22-23) e Brescia (27-28).