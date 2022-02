Cos’è il bonus sociale di Arera e cosa serve per ottenerlo?

Il bonus sociale previsto dall’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) consiste in uno sconto alle famiglie disagiate sulle forniture di luce, gas e acqua che scatta in presenza di specifici requisiti.

Dal 2021 non c’è più bisogno di presentare domanda a Caf e Comuni. Il bonus sociale scatta in automatico se il nucleo familiare possiede i requisiti previsti (reddito Isee entro gli 8.265