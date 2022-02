Donna trovata nella notte in stato confusionale a Malborghetto

MALBORGHETTO. Una guardia giurata verso le 4 di lunedì 14 febbraio ha notato una donna di mezz’età che era caduta lungo il ciglio della strada, in prossimità di un viadotto della Pontebbana, in località Bagni di Lusnizza, a Malborghetto Valbruna.

L’operatore dell’istituto Corpo vigili notturni si è subito fermato per soccorrerla. La persona appariva in stato confusionale e il vigilante ha chiesto aiuto telefonando al Numero unico d’emergenza 112.

Un’ambulanza poco dopo è arrivata sul posto e ha prestato le prime cure alla donna, per poi accompagnarla in ospedale. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto, se ne stanno occupando i carabinieri.