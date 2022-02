Svuotano il canale Maggiore, muoiono centinaia di trote

FONTANAFREDDA. Moria di pesci nel canale Maggiore in via Bellini, a Fontanafredda: l’allarme è stato lanciato – lunedì 14 febbraio – da alcuni pescatori. In meno di dieci centimetri di acqua nel canale vicino alle Forcate, si è consumata la lenta agonia di trote: sono morte asfissiate oppure diventano bocconi prelibati per aironi, gabbiani, corvi e gazze.

«Da una settimana manca l’acqua nel canale artificiale per la manutenzione della rete irrigua Cellina-Meduna che si unisce al periodo di siccità – hanno raccontato i pescatori –.