Dopo il corteo a Udine i No Green pass si spostano a Trieste: attacco hacker in Comune in attesa del presidio, piazza Unità blindata

TRIESTE. Doppia manifestazione contro il Green pass martedì 15 febbraio in regione: la prima è andata in scena nella mattinata a Udine, con circa 200 manifestanti che hanno sfilato tra le vie del capoluogo friulano, la seconda (dalle 18) a Trieste.

Attacco hacker no vax: sospesa la seduta del Consiglio comunale di Trieste

In mezzo è arrivato anche l’attacco hacker dei No vax: un’irruzione telematica che nel pomeriggio ha costretto a sospendere la seduta del Consiglio comunale del capoluogo regionale. Gli hacker No vax sono entrati in azione interrompendo con messaggi di varia natura i lavori dell’Aula. Mentre la seduta del Consiglio comunale era in corso, sono giunti attraverso le webcam centinaia di messaggi che sembravano inviati dagli stessi consiglieri. «I vaccinati contagiano. Il nazi pass è solo razzismo verso chi applica il proprio diritto di dire di no», «Il Governo vi ordina di fare i nazi razzisti sanitari e voi ubbidite, come fecero i tedeschi con Hitler», sono alcune delle frasi inviate.

Dopo qualche minuto i consiglieri si sono resi conto che si trattava di un hackeraggio e la seduta è stata sospesa.

Il presidio a Trieste, annunciato dalle 18 in piazza Unità

Piazza Unità d’Italia blindata, con un notevole il dispiegamento di forze dell’ordine per il presidio No vax annunciato sui social alle 18 di martedì 15 febbraio. La piazza è peraltro ancora interdetta alle manifestazioni, come deciso dalla Prefettura dopo il ciclo di manifestazioni contro il Green pass e l’obbligo vaccinale che hanno scaldato l’autunno triestino.

Ecco nelle foto di Andrea Lasorte come si presentava la piazza prima delle 18. Intanto, nella giornata di lunedì 14 febbraio, erano sono state annunciate le sanzioni amministrative da 1.000 a 4.000 euro che verranno applicate ai promotori, organizzatori e partecipanti alla manifestazione No Green pass svoltasi senza autorizzazione sabato 12 febbraio, sempre a Trieste.

Le sanzioni sono motivate dal fatto che la protesta ha impedito la libera circolazione sulle strade, paralizzando di fatto le principali arterie cittadine.

Leggi anche Corteo No Green pass di Trieste, in arrivo multe fino a 4mila euro: il 15 febbraio nuova manifestazione a Udine

Lo ha reso noto la Prefettura di Trieste, dove nella mattinata di lunedì 14 febbraio, il prefetto Annunziato Vardè ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzato ad approfondire le criticità, sotto il profilo dell’ordine pubblico, che si sono evidenziate sabato.

Il corteo del 15 febbraio mattina a Udine

La prima manifestazione no vax in regione, si diceva, era in programma stamattina a Udine in piazzale Chiavris. Un centinaio i partecipanti che non si sono fatti fermare dalla pioggia. Hanno intonato i cori "Libertà" e "No Green pass". Il corteo è partito alle 11: le forze dell’ordine stanno cercando di ripristinare la viabilità in piazzale Chiavris bloccata da duecento manifestanti.

In merito la Questura di udine ha divulgato in serata una nota, precisando che «nei giorni scorsi alcuni cittadini udinesi avevano preavvisato una manifestazione in forma di corteo per le vie della città contro le vigenti norme anticovid. Il Questore, negata l’autorizzazione al corteo, non consentito dalla legge nell’attuale situazione pandemica, aveva autorizzato un presidio in forma statica in piazza I Maggio dalle 10 alle 13. Nonostante il divieto imposto, circa 200 persone si sono radunate alle ore 10.30 in piazzale Chiavris, con striscioni, tamburo e megafono, per sfilare in corteo verso il centro. Solo il tempestivo ed efficace intervento degli agenti della Polizia di Stato e dei carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico ha impedito il corteo, bloccando sui marciapiedi del piazzale i manifestanti senza ricorrere all'uso della forza e senza blocchi del traffico veicolare. Verso le 13 il gruppo si sfaldava e terminava la manifestazione. Gli autori di condotte penalmente rilevanti saranno identificati e deferiti all'Autorità Giudiziaria e sarà sanzionato chi ha commesso illeciti amministrativi».

La nota precisa anche che nell’occasione «un uomo responsabile di intralcio della circolazione stradale, illecito amministrativo punito con la sanzione del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro, è stato condotto in Questura per essere identificato perché sprovvisto di documenti: lo stesso è stato anche sanzionato per non aver voluto indossare la mascherina all'interno degli uffici.

Corteo no green pass: i manifestanti bloccano il traffico in piazzale Chiavris

Le proteste di martedì 15 febbraio nasconoin opposizione all’introduzione, a partire da oggi, martedì 15 febbraio, del green pass rafforzato per i cinquantenni che accedono al luogo di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato. Quella di Udine è stata una sorta di anteprima di quello annunciato via social alle 18 a Trieste in piazza Unità d’Italia.