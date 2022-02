Maltempo, colpo di coda dell’inverno: pioggia e freddo in Friuli Venezia Giulia

UDINE. Peggiorano le condizioni meteo in Friuli Venezia Giulia, a causa di un fronte freddo atlantico che interesserà la regione nella giornata di oggi, martedì 15 febbraio.

Per la giornata l’Osmer prevede il cielo in prevalenza coperto con piogge diffuse in genere abbondanti, intermittenti e moderate sulla costa, più intense sulla fascia prealpina e pedemontana. Possibile qualche locale rovescio.

Nevicate anche abbondanti in montagna oltre i 500-700 m circa, possibili localmente anche a quote inferiori.

Sulla costa soffierà vento da sud moderato, in attenuazione nel pomeriggio. Verso sera attenuazione delle precipitazioni.

Domani affluiranno correnti da nord-ovest in quota, da ovest nei bassi strati ancora umide, mentre da giovedì rimonterà l'anticiclone.