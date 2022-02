Perde il controllo dell’auto e finisce contro una siepe: conducente trasportato in ospedale

COLLOREDO DI MONTE ALBANO. Perde il controllo dell’auto e finisce contro una siepe, ruote all’aria. È successo attorno alle 18.30 di martedì 15 febbraio, lungo la strada provinciale 58, in via Majano, nel comune di Colloredo di Monte Albano.

Un uomo, al volante di un'automobile, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada con il veicolo che ha terminato la sua corsa contro una siepe, ribaltandosi.

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di San Daniele e le forze dell’ordine per i rilievi. L’automobilista, ferito, è stato trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. A seguito dell’incidente si sono registrati rallentamenti al traffico veicolare per il tempo necessario a consentire tutte le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del mezzo incidentato e della sede stradale.