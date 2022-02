Respinto il ricorso contro le tre aziende sanitarie regionali: stop del Tar ad altri cento sanitari no vax

UDINE. Si erano risentiti, alcuni erano proprio arrabbiati, e, ritenendo lesi i propri diritti, avevano presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Fvg. Lo avevano fatto muovendosi nel solco dell’azione legale intrapresa soltanto pochi giorni prima da 245 loro colleghi.

Una sollevazione di massa, quella scattata lo scorso autunno nelle tre aziende sanitarie regionali, per ribellarsi all’obbligo vaccinale, anche attraverso l’impugnazione e la richiesta di annullamento dei provvedimenti di sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione emessi nei confronti dei dipendenti non ancora in regola.