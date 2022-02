TRIESTE. La posizione di Sebastiano e Piergiorgio Visintin nel caso della morte di Liliana Resinovich viene sottolineata dall’avvocato Paolo Bevilacqua, il legale di fiducia nominato dal marito della donna in qualità di parte lesa.

«Se ci viene in mente qualcosa che potrebbe essere rilevante per le indagini, Sebastiano lo riferisce alla Procura – spiega il legale all’Ansa – ed è sentito come persona informata sui fatti».