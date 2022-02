Iniziati i lavori in via Cividale, saranno tagliati 16 alberi. Gli operatori: nessun incontro con il Comune di Udine

UDINE. Sono iniziati i lavori (e il taglio degli alberi) per la realizzazione della nuova ciclopedonale in via Cividale a Udine. Un intervento al centro di polemiche sollevate dagli operatori economici e dalle forze di opposizione a causa dei cambiamenti “in corsa” rispetto al progetto presentato mesi fa al quartiere. La versione finale prevede il mantenimento di tutte le 26 magnolie sul lato Nord, cioè quelle a sinistra scendendo da piazzale Oberdan verso Cividale, e buona parte di quelle sul lato Sud.



A fine giornata le piante che saranno tagliate saranno 16, lato sud, da Piazzale Oberdan verso Cividale.



I lavori sono partiti nonostante gli operatori di via Cividale avessero chiesto un ulteriori incontro con l’amministrazione. Incontro che non c’è stato.

«Alcune magnolie del primo tratto saranno sacrificate, poiché la larghezza del marciapiedi non ci consente di fare altrimenti - ha assicurato nei giorni scorsi il vicesindaco, Loris Michelini -. Quelle sane e in grado di garantire la realizzazione della ciclabile in sicurezza, resteranno al loro posto. Cercheremo di fare il meglio possibile, come sempre del resto - chiude - ma è ora di finirla di accusarci di essere contro l’ambiente. Lo ribadisco, dove sarà possibile, le magnolie non saranno toccate»



Modifiche alla viabilità

Nella prima parte della via, quella che da piazzale Oberdan conduce fino al passaggio a livello, non sarà più possibile sostare con l’auto.