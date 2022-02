TRICESIMO. Erano in tanti, mercoledì 16 febbraio, a tributare l’ultimo saluto ad Antonino Agosto, 78 anni, per 30 presidente lungimirante e innovatore della Casa di cura “Città di Udine”, morto domenica scorsa in seguito a un aggravio delle sue condizioni di salute.

Chi non ha trovato posto all’interno del duomo di Tricesimo, comune in cui Agosto risiedeva, ha atteso sul sagrato la fine della funzione, celebrata dal parroco, monsignor Dino Bressan, con padre Angelo Sumaio.

Erano