Si scontrano due auto, una finisce nel campo e si ribalta: tre feriti, uno è grave

RUDA. Incidente verso le 13 di giovedì 16 febbraio in via Redipuglia, a Ruda. Ad essere coinvolte due macchine: a seguito dell'impatto, uno dei due mezzi è finito nel campo e si è ribaltato.

L'altra vettura si è fermata a lato della carreggiata: il bilancio è tre feriti trasportati in ospedale di cui uno in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Cervignano, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto stradale, e i carabinieri della Compagnia di Palmanova per i rilievi. Le cause dell'impatto devono ancora essere chiarite.